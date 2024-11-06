Ефимов: город передал инвестору участок для строительства промышленного комплекса

В столичном районе Внуково по программе реализации масштабного инвестиционного проекта возведут завод теплоизоляционных материалов. Для этого Москва выделила по льготной ставке участок в аренду, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«С 2022 года по решению мэра Москвы инвесторы могут получить землю для расширения или создания производств по ставке 1 рубль в год. С начала 2024-го заключены договоры аренды 23 участков общей площадью более 144 га. Так, во Внукове появится завод теплоизоляционных материалов», — рассказал Ефимов.

Вице-мэр добавил, что в реализацию проекта инвестируют 1,2 млрд рублей.

Договор был заключен с компанией «РТК». Она специализируется на выпуске теплоизоляционные материалы для нефтегазовой, топливной отраслей, медицины, водоснабжения, систем отопления, строительства и других областей.

По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город уделяет особое внимание локализации высокотехнологичных производств в такой стратегически важной отрасли, как строительство. Новое предприятие будет в сутки выпускать до трех тысяч тонн теплоизоляционных материалов, покрытий, а также монтажных лент.

Благодаря реализации проекта в городе появится 70 новых рабочих мест. Промкомплекс во Внукове будет второй производственной площадкой предприятия.

«Для реализации масштабного инвестиционного проекта город предоставил инвестору без торгов земельный участок площадью 1,13 гектара на Интернациональной улице. Он возведет предприятие площадью почти 9,1 тыс. кв. м», — отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

Он уточнил, что договор аренды заключили с компанией на 5 лет. В течение этого срока предприятие должно окончить строительство и наладить производство продукции.

Масштабный инвестиционный проект является особым статусом, которым могут наделить спортивные, транспортные и другие объекты, соцучреждения, инновационные центры, а также производственные комплексы. Благодаря реализации таких проектов в столице появляются новые рабочие места и современная инфраструктура.

Ранее Сергей Собянин рассказывал (https://t.me/mos_sobyanin/12541), что для реализации МаИП с начала текущего года инвесторам предоставили порядка 220 га земли. Это почти вдвое превышает показатели равного периода 2023 года.