Ефимов: этой весной права на жилье по реновации получили 10,2 тыс москвичей

С марта по май текущего года почти 10,2 тыс. москвичей стали собственниками комфортабельного жилья в рамках программы реновации. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам строительства и градостроительной политики Владимир Ефимов.

«За 3 весенних месяца документы на квартиры в новостройках по программе реновации оформили около 10,2 тыс. жителей столицы. В марте правообладателями нового жилья стали примерно 3 тыс. москвичей, в апреле — более 3,8 тыс. В мае договоры с городом заключили около 3,5 тыс. горожан. Участникам программы были предложены комфортные квартиры с готовой улучшенной отделкой по стандартам реновации», — отметил Ефимов.

Он уточнил, что в новостройках на первых этажах оборудованы места для хранения колясок и велосипедов, а общедомовые территории адаптированы под безбарьерную среду.

Помощь в оформлении документов на новое жилье оказывают специалисты департамента городского имущества в информационных центрах по переселению, расположенных на первых этажах заселяемых жилых комплексов. После завершения их работы в этих помещениях открываются магазины и сервисные предприятия, способствующие созданию комфортной городской инфраструктуры.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Екатерины Соловьевой, наибольшее количество новых собственников жилья этой весной зафиксировано на востоке и севере Москвы — более 2,5 и свыше 2,4 тыс. человек соответственно. На юго-востоке города квартиры оформили больше 1,3 тыс. жителей.

«Новостройки, в которые переедут участники программы реновации, расположены в тех же районах, где они проживали ранее. Исключение составляют Зеленоград и ТиНАО, где переселение ведется в пределах округа», — пояснила Соловьева.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказывал, что в программу реновации вошла 131 новая площадка под возведение домов.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5176 домов. Ранее Собянин поручал удвоить темпы реализации программы.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы строительства жилой недвижимости соответствуют инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».