Ефимов: два участка в районе Ивановское реорганизуют в рамках проекта КРТ

В столичном районе Ивановское Восточного административного округа будут реорганизованы участки суммарной площадью 1,51 га в рамках проекта комплексного развития территории (КРТ), заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Проект данного решения опубликован на сайте mos.ru. Один участок расположен по адресу: ул. Сталеваров, вл. 3. Вторая площадка находится в Напольном проезде, вл. 5.

«Столица продолжает вести системную работу по обновлению жилого фонда и повышению качества городской среды, в том числе и в рамках программы комплексного развития территорий. Один из таких проектов планируется реализовать на востоке столицы в районе Ивановское, где проведут редевелопмент двух участков общей площадью 1,51 га. На одном из них возведут новостройку общей площадью 29,2 тыс. кв. м для реализации программы реновации. На первом этаже разместятся объекты торгово-бытового обслуживания, что позволит создать более тридцати рабочих мест», — уточнил вице-мэр.

Как уточнили в столичном Департаменте градостроительной политики, жилой дом построят в Напольном проезде на участке площадью 0,81 га. Общая площадь квартир превысит 13,6 тыс. кв. м. Отметить в них новоселье смогут 420 человек. В новостройке оборудуют подземный паркинг на 97 машино-мест, а рядом с домом организуют стоянку на 155 автомобилей. В свою очередь на участке площадью 0,7 га на улице Сталеваров выполнят благоустройство территории.

В рамках программы КРТ в бывших промзонах, на неэффективно используемых и незастроенных участках формируют привлекательные городские пространства, которые органично интегрируют в общегородскую ткань. В настоящий момент в столице на разных стадиях проработки и реализации находится около 400 проектов КРТ общей площадью порядка 4,5 тыс. га.

Программу реализуют по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.