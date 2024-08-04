Ефимов: два участка в Гагаринском районе Москвы реорганизуют по программе КРТ

Неэффективно используемые земельные участки в Гагаринском районе города ждет редевелопмент по столичной программе комплексного развития территорий. Соответствующее решение опубликовано на сайте правительства Москвы, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Владения № 48В, № 66 и № 68 расположены между улицей Вавилова и Ленинским проспектом и обладают хорошей транспортной доступностью. В настоящее время здесь находятся устаревшие объекты.

«Два участка в Гагаринском районе общей площадью 1,02 га входят в один проект комплексного развития территорий. Здесь планируется построить жилье для целей программы реновации и других нужд города. Вложения в проект оцениваются более чем в 3 млрд рублей. По итогам редевелопмента участков будет создано свыше 70 рабочих мест», — сказал Ефимов.

Глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что в рамках реализации проекта построят более 18,7 тыс. кв. м. жилья по программе реновации, а также офисы, магазины, кафе и рестораны. Придомовую территорию ждет благоустройство и озеленение.

На сегодняшний день в Москве реализуются 236 проектов комплексного развития территорий площадью более 3,1 тыс. га. На месте бывших промзон и неэффективно используемых земельных участков создаются многофункциональные кварталы с комфортным жильем и необходимой инфраструктурой.