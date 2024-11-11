Ефимов: два участка на севере Москвы будут реорганизованы по программе КРТ
Фото - © Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
На севере столицы два неэффективно используемых участка будут реорганизованы оператором по программе комплексного развития территорий (КРТ), поделился заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Оператор, который займется реорганизацей, был назначен городом. Он проведет работы в течение 7 лет.
Известно, что данные участки находятся в столичных районах Левобережный и Ховрино по адресам: ул. Фестивальная, вл. 4А, 6, 6А, 6Б и на пересечении с ул. Лавочкина. Рядом с участками расположена станция метро «Речной вокзал» и парк Дружба.
«Два участка общей площадью 17,42 га входят в один проект КРТ. Их редевелопментом займется назначенный столицей оператор, который в течение семи лет возведет более 325 тыс. кв. м различной недвижимости. Инвестиции в реализацию проекта оцениваются почти в 41 млрд рублей, а ежегодный бюджетный эффект — в 574 млн рублей. По итогам здесь создадут свыше 1,2 тысячи рабочих мест», — уточнил вице-мэр Ефимов.
Территория рядом с данными участками будет благоустроена, а вокруг создадут улично-дорожную сеть.
Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман поделился подробностями возведения объектов на данных участках.
«По проекту на участках возведут более 255 тыс. кв. м жилья и свыше 69 тыс. кв. м объектов общественно-делового и социального назначения. Тут появится образовательный комплекс на 525 мест со школой и детским садом, а также культурно-досуговый, торговый, медицинский, спортивный и многофункциональный центры. На одном из участков разместят многоуровневый паркинг более чем на тысячу машино-мест», — прокомментировал министр.
Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сказал о том, что столицей было принято решение о комплексном развитии 6 участков в разных районах города.
На сегодняшний день по программе КРТ в Москве реализуются многофункциональные кварталы. Сейчас в столице на разных стадиях числятся 236 проектов КРТ. Их общая площадь составляет свыше 3,1 тыс. га.