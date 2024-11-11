Ефимов: два участка на севере Москвы будут реорганизованы по программе КРТ

На севере столицы два неэффективно используемых участка будут реорганизованы оператором по программе комплексного развития территорий (КРТ), поделился заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Оператор, который займется реорганизацей, был назначен городом. Он проведет работы в течение 7 лет.

Известно, что данные участки находятся в столичных районах Левобережный и Ховрино по адресам: ул. Фестивальная, вл. 4А, 6, 6А, 6Б и на пересечении с ул. Лавочкина. Рядом с участками расположена станция метро «Речной вокзал» и парк Дружба.

«Два участка общей площадью 17,42 га входят в один проект КРТ. Их редевелопментом займется назначенный столицей оператор, который в течение семи лет возведет более 325 тыс. кв. м различной недвижимости. Инвестиции в реализацию проекта оцениваются почти в 41 млрд рублей, а ежегодный бюджетный эффект — в 574 млн рублей. По итогам здесь создадут свыше 1,2 тысячи рабочих мест», — уточнил вице-мэр Ефимов.

Территория рядом с данными участками будет благоустроена, а вокруг создадут улично-дорожную сеть.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман поделился подробностями возведения объектов на данных участках.

«По проекту на участках возведут более 255 тыс. кв. м жилья и свыше 69 тыс. кв. м объектов общественно-делового и социального назначения. Тут появится образовательный комплекс на 525 мест со школой и детским садом, а также культурно-досуговый, торговый, медицинский, спортивный и многофункциональный центры. На одном из участков разместят многоуровневый паркинг более чем на тысячу машино-мест», — прокомментировал министр.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сказал о том, что столицей было принято решение о комплексном развитии 6 участков в разных районах города.

На сегодняшний день по программе КРТ в Москве реализуются многофункциональные кварталы. Сейчас в столице на разных стадиях числятся 236 проектов КРТ. Их общая площадь составляет свыше 3,1 тыс. га.