Ефимов: два проекта КРТ реализуют на месте бывшей промзоны «Магистральные улицы»

В столице на части бывшей промзоны «Магистральные улицы» проходит реорганизация свыше 75 га земли по программе комплексного развития территории (КРТ), сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

На сегодняшний день тут на разных стадия числится два проекта КРТ.

«Современные жилой и общественно-деловой кварталы планируется возвести на четырех участках бывшей промзоны „Магистральные улицы“ в рамках двух проектов комплексного развития территорий. На площади более 75 гектаров построят свыше 3,3 миллиона квадратных метров недвижимости. Инвестиции в проекты составят около 1,27 триллиона рублей, ежегодный бюджетный эффект превысит 27 миллиардов рублей. В результате будет создано 36,6 тысячи рабочих мест», — уточнил Ефимов.

Известно, что площадки находятся в границах транспортного каркаса столицы. Участок площадью 1,6 га расположен недалеко от станции метро «Полежаевская», примыкая к Хорошевскому шоссе. Три других участка общей площадью свыше 73 га находятся вдоль Звенигородского шоссе, около станций Хорошево и Шелепиха МЦК.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман прокомментировал, что рядом с жилыми домами будет возведено семь образовательных комплексов. Они будут рассчитаны более чем на 5,8 тыс. учащихся и воспитанников.

«На одной из площадок реализуют проект, в рамках которого в течение четырех лет построят порядка 41,2 тыс. кв. м коммерческой недвижимости, включая магазины, офисы, отделения банков и кафе. Другой проект КРТ предполагает создание крупного жилого микрорайона, где появится более 3,2 млн кв. м недвижимости», — подчеркнул Гаман.

По программе КРТ в городе появляются многофункциональные городские кварталы. Там на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков строятся дороги, появляется комфортное жилье и вся нужная инфраструктура.