Ефимов: два проекта КРТ реализуют на части бывшей промзоны «Серп и Молот»

В рамках комплексного развития территории (КРТ) на юго-востоке столицы будет реорганизовано свыше 6 га земли, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Таким образом, на участках в районах Лефортово и Нижегородский будет возведено более 175 тыс. кв. м недвижимости.

«В двух проектах комплексного развития территорий определенный по результатам торгов инвестор и назначенный городом оператор КРТ реорганизуют часть бывшей промзоны „Серп и Молот“. В течение четырех-пяти лет с начала реализации проектов на участках общей площадью свыше 6,2 гектара возведут почти 175,7 тысячи квадратных метров различной недвижимости. В итоге будет создано около двух тысяч рабочих мест», — подчеркнул заместитель мэра.

Уточняется, что одна из площадок находится около ул. Авиамоторной, а также на ул. Золоторожский Вал, рядом со станцией «Лефортово» БКЛ. Другой участок расположен вдоль Перовского проезда недалеко от ТТК.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман рассказал о появлении современного микрорайона на части бывшей промзоны.

«На части бывшей промзоны „Серп и Молот“ в ближайшие несколько лет появятся современный жилой микрорайон, а также деловой квартал с офисами, кафе и ресторанами. Так, на участках предусмотрено строительство более 74 тысяч квадратных метров жилья для целей программы реновации и других городских нужд и свыше 101 тысячи квадратных метров общественно-деловой и социальной недвижимости. Среди важных для района Лефортово объектов — школа и детский сад, взрослая и детская поликлиники, а также гостиница. Участки благоустроят и озеленят», — заявил Гаман.

Кроме этого, известно, что на сегодняшний ведется разработка проектов планировок территорий.

В проектах много внимания уделяется появлению многофункционального пространства, отметила председатель комитета по архитектуре и градостроительству (Москомархитектура) Юлиана Княжевская.

«Особое внимание в проектах уделяется созданию многофункционального пространства с тщательно продуманной инфраструктурой, которая будет отвечать всем необходимым потребностям для комфортной и безопасной жизни, а также организации деловой среды с сопутствующими объектами», — заключила Княжевская.