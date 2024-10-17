Ефимов: два проекта КРТ реализуют на части бывшей промзоны Хапиловка

Около 10 га земли будут реорганизованы в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) на территории бывшей промзоны Хапиловка, которая располагается на востоке Москвы. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В рамках комплексного развития части бывшей промзоны „Хапиловка“ на 4 участках общей площадью около 9 га операторы КРТ возведут 93,4 тыс. кв. м различной недвижимости. Сроки реализации проектов варьируются от 4 до 5 лет. Вложения в развитие площадок оцениваются в 9,8 млрд рублей», — отметил Ефимов.

Он добавил, что по итогам реализации проектов в городе появится порядка 400 новых рабочих мест.

Участки располагаются в столичном районе Преображенское возле станций метрополитена «Семеновская» и «Преображенская площадь», а также вблизи платформы МЦК «Измайлово».

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества столицы Максима Гамана, в течение 5 лет на 3 участках бывшей промышленной зоны суммарной площадью 4,17 га по одному проекту КРТ появится современное жилье для программы реновации и других городских нужд.

«Еще на одном участке площадью 4,8 га за 4 года построят около 15,6 тыс. кв. м коммунальных объектов. Все площадки благоустроят и озеленят, а также проложат новые дороги», — рассказал Гаман.

По программе КРТ в городе создают многофункциональные кварталы, в которых вместо неэффективно используемых участков и бывших промзон проектируют комфортное жилье, дороги и другую необходимую инфраструктуру. На данный момент в Москве 236 проектов комплексного развития территорий суммарной площадью свыше 3,1 тыс. га находятся на разных стадиях реализации. Проекты прорабатывают в соответствии с поручением (https://www.mos.ru/mayor/themes/10079050/) мэра столицы Сергея Собянина.