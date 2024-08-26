Ефимов: достраивается пересадка станций «Авиамоторная» БКЛ и Калининской линии

Завершены монолитные работы на пересадочном узле станций «Авиамоторная» БКЛ и Калининской линии. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«На создание пересадочного узла понадобилось более 3,7 тыс. куб. м бетона. Сейчас ведутся работы по устройству внутренних перегородок и архитектурная отделка. В пассажирской зоне укладывают гранитный пол. В подходных коридорах и нижнем эскалаторном зале монтируют водозащитные декоративные алюминиевые панели, а в верхнем эскалаторном зале устанавливают реечный алюминиевый потолок и завершают облицовку стен мрамором. Готовность объекта составляет 96 процентов», — сказал Ефимов.

Он подчеркнул, что строительная готовность объекта составляет 96%. Сейчас рабочие монтируют оборудование и инженерные системы — водопровода, вентиляции, энергосбережения, освещения и противопожарные. Эскалаторы готовят к грузовым испытаниям и обкатке.

Станции БКЛ «Авиамоторная» ввели в эксплуатацию в марте 2020 года. Временно она работала как часть Некрасовской линии метро. С 1 марта 2023 года она начала действовать в составе Большой кольцевой линии.

«Станция Калининской линии находится на 40 м глубже станции БКЛ, в связи с чем пересадка здесь имеет сложную структуру», — подчеркнул руководитель департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.

Он добавил, что суммарная протяженность подземного коридора равняется 110 м.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказывал (https://www.mos.ru/mayor/themes/4299/11460050/), что строительство пересадочного узла станций «Авиамоторная» БКЛ и Калининской линии запланировано окончить в IV квартале текущего года.