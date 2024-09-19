Ефимов: дороги и улицы реконструируют в Краснопахорском районе

Специалисты подготавливают техзадание на проектирование для реконструкции и строительства улиц и автодорог на юго-востоке Краснопахорского района в Троицком административном округе Москвы. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Обновление улично-дорожных сетей внутри населенных пунктов является одним из основных направлений развития дорожно-транспортной инфраструктуры новых территорий. В ходе реализации проекта в поселке Щапово и прилегающих деревнях планируется построить и реконструировать около трех километров автомобильных дорог. В итоге предполагается существенно повысить качество дорожного покрытия. Завершить работы рассчитываем в 2028 году», – отметил Ефимов.

Для развития транспортной инфраструктуры в населенных пунктах на протяжении прошлого года были введены в эксплуатацию свыше 10 км реконструированных улиц и дорог в поселке Коммунарка ТиНАО. Было открыто автодвижение участка улично-дорожной сети, которую построили в рамках Административно-делового центра «Коммунарка». Сейчас близится к завершению реализации один из этапов обновления местных дорог, обслуживающих станции метрополитена «Новомосковская». Благодаря этому будет обеспечена доступность офисов, соцобъектов и новых станций метро, а также увеличится пропускная способность улиц поселка.

По словам главы департамента развития новых территорий города Москвы Владимира Жидкина, одним из наиболее приоритетных направления развития в ТиНАО является строительство дорожно-транспортной инфраструктуры.

«Всего с момента присоединения территорий к столице здесь построено более 400 км автомобильных дорог. Согласно Адресной инвестиционной программе, столицы до конца 2026 года на территории округов планируется ввести в эксплуатацию еще более 100 км», – сказал Жидкин.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщал, что на юго-востоке Краснопахорского района Троицкого округа реконструировано и планируется построить порядка 3 км дорог. Благодаря этому перемещение между поселком Щапово и ближайшими населенными пунктами станет удобнее.