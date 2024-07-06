сегодня в 12:09

Ефимов: до конца года в столице число проектов КРТ увеличится в два раза

В столице до конца текущего года будут привлечены инвесторы и назначены операторы КРТ свыше чем на 60 проектах редевелопмента, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Таким образом, общее число активных проектов может увеличиться с 85 до 142.

На данный момент активное строительство проходит в рамках трех проектов редевелопмента общей площадью более 28 га.

«Сегодня по программе комплексного развития территорий в разных стадиях проработки находятся 236 проектов редевелопмента. Реорганизацию 85 площадок уже проводят инвесторы и назначенные городом операторы. До конца этого года город планирует увеличить число активных проектов до 142. Площадь этих участков составит 1,67 тыс. га», — уточнил Ефимов.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман подчеркнул, что до конца года городом будет выведен на нулевой цикл строительных работ минимум 6 проектов площадью свыше 65 га.

«Кроме того, в декабре планируется завершить все работы в рамках проекта комплексного развития участка бывшей промзоны „Октябрьское Поле“», — прокомментировал Гаман.

Отмечается, что в Москве по программе КРТ появляются многофункциональные городские кварталы. Там на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков возводятся дороги, комфортное жилье и вся нужная инфраструктура.

На сегодняшний день в столице на разных стадиях реализации находятся почти 240 проектов КРТ общей площадью более 3 тыс га.