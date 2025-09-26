Ефимов: для возведения НКЦ потребовалось более 180 тыс кубометров железобетона

В столице при строительстве комплекса зданий Национального космического центра (НКЦ) было использовано более 180 тыс. кубометров железобетона, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Известно, что центральным элементом Национального космического центра стала трехгранная 47-этажная башня высотой 288 м, которая символизирует ракету на старте.

«В районе Филевский Парк появился комплекс зданий Национального космического центра площадью 276 тыс. кв. м. В ходе возведения объекта использовали свыше 180 тыс. кубометров железобетона — столько же, сколько потребуется для строительства 7 станций метро. Также там было смонтировано свыше 2,6 тыс. тонн металлоконструкций, свыше 40 тыс. тонн арматуры, устроено 29 тыс. кубометров кирпичной кладки, более 140 тыс. кв. м остекленных фасадов. Специалисты проложили более 550 км трубопроводов внутренних инженерных систем, порядка 5 тыс. км кабельной продукции. В пиковый период работ на строительной площадке НЦК трудились до 6 тыс. человек в смену», — уточнил вице-мэр.

Здание НКЦ оборудовано 86 лифтами, а в его высотной части находится 13 скоростных. Благодаря этому будет обеспечено перераспределение потоков персонала с 1-го по 20-й и с 1-го по 46-й этаж.

«НКЦ станет основной площадкой „Роскосмоса“, впервые объединив под одной крышей ряд предприятий ракетно-космической промышленности России. В перспективе НКЦ превратится в полноценный научно-технический кластер, включив, помимо организаций „Роскосмоса“, ведущие предприятия отрасли, конструкторские бюро и стартапы. Данная концентрация компетенций обеспечит лучшее взаимодействие сотрудников, сократит издержки, создаст условия для реализации масштабных проектов и развития эффективного государственно-частного партнерства», — заявила статс-секретарь — заместитель генерального директора «Роскосмоса» Алена Руденко.

Гендиректор АО «Мосинжпроект» Максим Гаман рассказал более подробно о реализации данного проекта.

«„Мосинжпроект“ гордится возможностью участвовать в реализации значимого проекта всероссийского масштаба. Мы привлекли к созданию Национального космического центра наиболее опытных и квалифицированных специалистов, чтобы в результате получить ультрасовременный комплекс зданий, при работе над которым применялись передовые технологии и самые высокие стандарты в области проектирования и строительства, а также промышленной безопасности. При строительстве объекта были применены материалы отечественного производства, а при устройстве монолитных конструкций высотной части использована самоподъемная система опалубки — механизм с гидравлическим приводом, позволяющий сооружать монолитные конструкции высотных зданий с минимальным применением подъемных кранов», — сказал он.

Генеральным проектировщиком НКЦ выступило ООО «Институт „Мосинжпроект“. При реализации проекта оно активно применяло цифровые технологии, в частности технологии информационного моделирования.

«Этот объект является символом не только технологического прогресса, но и преемственности великих космических традиций нашей страны. Применение передовых технологий информационного моделирования позволило нам обеспечить высочайшую точность и скоординированность всех проектных решений. Мы подошли к проектированию с особым чувством ответственности, понимая стратегическое значение Центра для будущего российской космонавтики», — отметил генеральный директор ООО «Институт „Мосинжпроект“ Рустам Черкесов.

Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин совместно с президентом РФ Владимиром Путиным открыли комплекс зданий Национального космического центра (НКЦ) в рамках празднования Дня города Москвы.