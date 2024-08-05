Ефимов: для строительства производств в Москве выделили около 110 га земли в 2024 г

В рамках реализации масштабных инвестпроектов бизнесмены могут арендовать землю за 1 рубль в год. За первые шесть месяцев этого года Москва предоставила участки по льготной ставке для реализации 18 проектов, а для строительства производств выделили около 110 га земли, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, в первом полугодии 2024 года город предоставил инвесторам 18 земельных участков за 1 рубль в год. Их используют для реализации масштабных инвестпроектов.

«Совокупная площадь планируемых промышленно-производственных объектов составит почти миллион квадратных метров. Размер инвестиций в реализацию проектов может превысить 100 миллиардов рублей», — рассказал Ефимов.

На сегодня в Москве существует более 20 антикризисных мер поддержки промышленности. Одна из них — масштабные инвестиционные проекты. Инвесторы могут получить землю в аренду на пять лет по льготным условиям. Это позволит бизнесу наладить производство в короткие сроки.

По поручению Сергея Собянина с 2022 года в рамках МаИП инвесторам предоставляют земельные участки почти даром. На сегодня столица заключила 46 таких договоров, 18 из них — с начала этого года.

В столице появятся предприятия пищевой, строительной и легкой промышленности, где будет создано свыше 20 тысяч рабочих мест. Активно развивается ТиНАО, там динамично формируются два крупных промышленных кластера — пищевой и строительный»

Для пищевого кластера город выделил с начала 2024 года более 48 гектаров, а для строительного — более 4 гектаров. Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман подчеркнул, что за это время инвесторам предоставили участки для размещения производств в восьми округах.

«Больше всего на территории ТиНАО — это семь участков площадью почти 85 гектаров. Там возведут предприятия по производству стройматериалов, продуктов питания и аккумуляторных батарей для электротранспорта общей площадью свыше 600 тысяч квадратных метров», — отметил Гаман.

26,6 гектара предоставили для возведения 11 производств площадью более 420 тыс. кв. м. При этом земельные участки в рамках МаИП выделяются без торгов. Масштабными инвестпроектами могут быть инновационные центры, производственные комплексы, объекты транспортной инфраструктуры и другие.