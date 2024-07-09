Ефимов: детско-взрослая поликлиника в Некрасовке готова больше чем на 25%

В столичном районе Некрасовка в рамках адресной инвестпрограммы возводят детско-взрослую поликлинику с отделением стоматологии и травмпунктом по новому московскому стандарту. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В Некрасовке появится детско-взрослая поликлиника на 750 посещений в смену. Площадь объекта превысит 15 тыс. кв. м. В настоящий момент полностью завершено возведение монолита нового здания. За четыре месяца его готовность выросла втрое. Сейчас ведутся работы по монтажу кровли, устройству внутренних перегородок и отделочные работы. Готовность объекта составляет более 25%», — сказал Ефимов.

Он уточнил, что окончить работы запланировано в следующем году.

В больнице будут открыты взрослое и детское отделения. У каждого из них будет отдельный вход — это поможет развести потоки пациентов. Также в учреждении будут работать взрослый и детский травмпункты и отделения стоматологии. Благодаря этому жители смогут посещать нужных специалистов в шаговой доступности от дома.

«Для проведения обследований в поликлинике установят современную медицинскую технику: аппараты УЗИ, комплексы рентгеновской диагностики, специальное офтальмологическое оборудование, ЛОР-установки», — добавил руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Он уточнил, что в отделении стоматологии установят оборудование для качественного обслуживания пациентов разных возрастов.

Медицинское учреждения строят в соответствии с новым московским стандартом. Нужный кабинет найти можно будет при помощи понятной системы навигации. Врачебные кабинеты будут располагаться таким образом, чтобы понизить возникновение очередей. Самые востребованные специалисты будут располагаться на первых этажах, менее посещаемые, а также кабинеты администрации, — на более высоких. Для удобства узкие специалисты будут вести прием на одном этаже с кабинетами функциональной диагностики.

Первый этаж будет включать кафе, а на всех этажах с принимающими врачами для детей сделают комфортные зоны ожидания и игровые. Сотрудников обеспечат комнатой отдыха и кабинетами с эргономичной мебелью.

Ранее заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщал, что в Перове по программе реновации возведут крупную стоматологическую поликлинику.

Кроме того, мэр Москвы Сергей Собянин рассказывал, что с 2011 года в городе возвели 81 поликлинику.