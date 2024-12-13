Ефимов: детский сад на 300 мест построят в Бутырском районе

Инвестор в рамках подписанного с городом договора участия приступил к строительству детского сада, поделился заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Детсад будет располагаться на ул. Руставели, недалеко от Останкинской башни. Объект вместит в себя 300 воспитанников.

«Общая площадь детского сада составит около 6,6 тысячи квадратных метров. Инвестор возведет объект по договору участия и передаст его городу после окончания строительства. Завершить работы планируется в 2026 году. Детский сад расположится в трех минутах ходьбы от станции метро „Бутырская“», — уточнил вице-мэр.

Помимо этого, в рамках благоустройства территории около здания детсада будут обустроены две спортивные площадки, а также установлены теневые навесы и пройдет озеленение.

По словам министра правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики столицы Владислава Овчинского, в детсаду будет находиться 12 групповых ячеек. Министр рассказал подробнее про их размещение.

«На первом этаже будут находиться основные помещения для дневного пребывания малышей, вестибюль, медицинский блок, пищеблок полного технологического цикла, физкультурный зал. Второй этаж предназначен для размещения групповых ячеек, кабинетов с раздвижной трансформируемой перегородкой, чтобы проводить индивидуальные и групповые занятия с логопедом и психологом, а также музыкального зала и служебных помещений. Третий этаж займут групповые ячейки и административные зоны», — добавил он.

Напомним, что инвесторы, которые занимаются строительством жилья, заключают со столицей договоры участия. Они предполагают развитие сопутствующей инфраструктуры.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказывал, что за последние 5 лет система образования города получила почти 140 новых зданий.