Ефимов: детский сад на 250 мест появился в Дмитровском районе

В Северном административном округе девелопер построил детский сад, который вместит в себя 250 воспитанников. Здание появилось по адресу: ул. Лобненская, д. 13, строение 5, в жилом квартале «Дмитровский парк», сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«На Лобненской улице в Дмитровском районе завершилось строительство детского сада для 250 воспитанников. В здании площадью почти 5 тыс. кв. м обустроили 10 групповых ячеек, музыкальный и два спортивных зала. Специалисты оборудовали на крыше световые плафоны, которые обеспечивают естественное освещение холлов второго и третьего этажей. Девелопер передал здание в систему столичного образования, детский сад уже начал работу», — уточнил вице-мэр.

Учреждение дополнит социальную инфраструктуру Дмитровского района и поспособствует формированию гармоничной городской среды.

«Для активных игр на свежем воздухе застройщик оборудовал 10 прогулочных зон вокруг здания. На них установлены теневые беседки, игровые комплексы, горки, песочницы. Занятия физкультурой педагоги смогут проводить на спортивной площадке. Большое внимание уделено озеленению — на участке разбили газон и цветники, высадили деревья и кустарники», — добавил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский.

Возле главного входа находится стоянка для колясок, велосипедов, самокатов и санок. Также здание адаптировано для маломобильных граждан. При отделке фасада использовались бетонная плитка, стеклофибробетон с рельефной поверхностью и стальные кассетные панели.

