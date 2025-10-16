Ефимов: детсад в коттеджном поселке Краснопахорского района появится по КРТ

Власти Москвы подписали соглашение с правообладателями земельных участков и объектов недвижимости о комплексном развитии двух территорий, используемых неэффективно. Их реорганизацию инициировали сами собственники, а расположены они поблизости от деревни Каменка в Новомосковском и Троицком административных округах, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В рамках соглашения о комплексном развитии двух неэффективно используемых участков общей площадью около 28,7 га сформируют малоэтажный коттеджный поселок. Общая площадь недвижимости составит почти 22,7 тыс. кв. м. Большую часть, а именно 20,6 тыс. кв. м, отведут под индивидуальную жилую застройку», — отметил Ефимов.

Он уточнил, что участки будут благоустроены, озеленены, обеспечены новыми объектами инфраструктуры и дорогами.

Участки, подлежащие реорганизации, расположены у деревни Каменка на стыке Филимонковского района НАО и Краснопахорского района ТАО. Неподалеку от них пролегают Киевское шоссе и Центральная кольцевая автомобильная дорога.

По словам министра правительства Москвы, руководителя столичного департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, на первом участке в 19,05 га, который находится у Ольховой улицы около деревни Каменки в Филимонковском районе, планируется возвести 5 тыс. кв. м жилья.

«На втором участке площадью 9,61 га вблизи улицы Бульварное Кольцо в Краснопахорском районе возведут 17,7 тыс. кв. м недвижимости, включая жилые дома и здание детского сада, рассчитанного на 75 воспитанников. Срок реализации проекта составит 5 лет», — сказал Овчинский.

В рамках программы КРТ (комплексного развития территорий) на местах бывших промышленных зон, неосвоенных и нерационально используемых участков создаются привлекательные городские пространства, которые гармонично встраиваются в общую структуру мегаполиса. На сегодняшний день в Москве на различных этапах разработки и осуществления находится 336 проектов по КРТ, их совокупная площадь превышает 4,2 тыс. га. Данная программа реализуется по поручению мэра столицы Сергея Собянина.