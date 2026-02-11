Ефимов: детсад в Филимонковском районе готов более чем на 70%

В Филимонковском районе Новой Москвы продолжается возведение детского сада, рассчитанного на 350 мест. Это учреждение станет седьмым по счету в микрорайоне, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В Филимонковском районе продолжается строительство детского сада для 350 воспитанников. Он появится в составе формирующегося жилого комплекса. Сейчас в здании площадью пять тысяч квадратных метров завершены монолитные и кровельные работы, кладка стен и перегородок, остекление, черновая отделка помещений. Специалисты уже смонтировали уличное освещение. Сейчас идет чистовая отделка помещений, устройство фасада», — рассказал Ефимов.

Он уточнил, что общая готовность объекта превышает 70%. После окончания всех работ сад будет передан в систему столичного образования.

Уникальный архитектурный облик здания создается за счет объемных элементов, напоминающих стилизованные детские кубики разного размера, которые размещены в области окон. Для их изготовления применяются металлокассеты желтого, салатового, голубого и оранжевого цветов. Этот же дизайнерский прием использован при оформлении козырьков входных групп. Стены, отделанные графитовой штукатуркой, послужат нейтральным фоном для яркого декора и сбалансируют цветовую гамму.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента градостроительной политики столицы Владислава Овчинского, в здании детского сада запланировано 14 групп, каждая из которых будет иметь спальную зону и собственный буфет, пищеблок с полным циклом, медицинский и процедурный кабинеты. Также внутри оборудуют многофункциональные залы для музыки и физкультуры, а также несколько просторных кабинетов для дополнительных занятий.

«Многие помещения трансформируемые: специальные шторы позволят разделять пространство в зависимости от потребностей. В частности, в групповых ячейках спальные зоны отгораживаются на время отдыха детей», — сказал Овчинский.

Для внутренней отделки применяются безопасные материалы: в коридорах и общих зонах укладывают нескользящий ректифицированный керамогранит (плиты монтируются встык), а в группах — мягкий гомогенный линолеум. Стены облицовываются керамогранитом с текстурой, имитирующей дерево. Интерьеры и мебель будут выполнены в комбинации белого, серого и светло-бежевого тонов.

На прилегающей территории уже установлены игровые и две спортивные площадки. По проекту также предусмотрена зона для изучения правил дорожного движения. На сегодняшний день смонтированы все игровые и спортивные сооружения, уложен рулонный газон, высажены кустарники и деревья: клены, пихты и липы.

Строительство детсада на улице Лаптева ведется под надзором Мосгосстройнадзора.

Инспекторы комитета составили индивидуальную программу контрольно-надзорных мероприятий, согласно которой уже состоялось две выездные проверки. Специалисты оценили качество монолитных и фасадных конструкций на соответствие утвержденной проектной документации.

Детский сад строится в составе жилого квартала «Первый Московский». Здесь уже функционируют шесть детских садов общей вместимостью 1660 мест и четыре школы на 3850 учащихся. Девелопером проекта выступает инвестиционная группа «АБСОЛЮТ».