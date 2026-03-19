Ефимов: детсад на 350 мест построят в Раменках

В районе Раменки на западе столицы выдан градостроительный план земельного участка (ГПЗУ) под возведение нового детского сада. Для строительства объекта выделена территория площадью 1,12 га, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«На западе Москвы на земельном участке площадью 1,12 га возведут детский сад. Он будет рассчитан на 350 мест. Объект предельной площадью более 10 тыс. кв. м станет полноценным развивающим пространством с игровыми зонами, спортивными площадками и необходимой инфраструктурой для воспитания детей дошкольного возраста», — отметил Ефимов.

Как уточнили в столичном Департаменте градостроительной политики, новый детский сад будет дополнять социнфраструктуру ЗАО и разместится по адресу: улица Сергея Бондарчука, з/у 1.

Он появится рядом с формирующейся жилой застройкой. Проект будет реализован за счет внебюджетных средств и обеспечит жителей детским садом в шаговой доступности.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщал, что в Можайском районе возведут образовательный комплекс и детсад.