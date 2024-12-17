Ефимов: детсад на 150 мест появится в Северном Медведкове

В столичном районе Северное Медведково СВАО ведется возведение детского сада, рассчитанного на 150 мест, сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Детский сад будет находиться на ул. Полярной на территории ЖК «Полар».

«Инвестор возводит дошкольное учреждение на 150 воспитанников площадью более 3,8 тысячи квадратных метров в рамках договора участия в развитии городской инфраструктуры. После ввода в эксплуатацию детский сад передадут городу. Строительство объекта планируют завершить в 2027 году», — объяснил вице-мэр.

Уточняется, что в детском саду будет создана безбарьерная среда. Вход будет спроектирован без использования лестниц и порогов, а между этажами будет курсировать лифт.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский поделился подробной информацией о том, что именно будет находиться в новом объекте дошкольного образования.

«В здании появятся пищеблок полного технологического цикла, медицинский кабинет, шесть групповых ячеек, а также кабинеты для развивающих занятий, физкультурный и музыкальные залы. Вокруг объекта оборудуют детские прогулочные зоны с теневыми навесами и безопасным резиновым покрытием. На прилегающей территории обустроят спортплощадку, общественный огород и площадку с елью, которую будут украшать в преддверии новогодних праздников», — добавил он.

Помимо этого, на прилегающей территории появится навес для колясок, санок и индивидуальных транспортных средств.

Известно, что возведение объекта контролируется Мосгосстройнадзором.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин заявлял о планах развития здравоохранения в столице.