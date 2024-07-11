Ефимов: детали Дворца спорта и образования Ирины Винер выполнены отечественными компаниями

Купол в виде черного кристалла украсил Дворец спорта и образования Ирины Винер, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Купол представляет собой триангулированную структуру с алюминиевыми линейными панелями цвета обсидиана.

Спорткомплекс находится в арт-кластере Russian Design District.

«Свыше 80% деталей, используемых при возведении Дворца спорта и образования Ирины Винер, — российского производства и выполнены отечественными компаниями. В куполе задействовано около 30 тыс. уникальных элементов, каждый из которых создавался индивидуально на специализированных станках. Точность исполнения сопоставима по качеству с деталями космических кораблей», — уточнил Ефимов.

Здание изменяет свой облик в зависимости от угла обзора. Это возможно благодаря особой конфигурации граней и оттенков. Также на одной из плоскостей появляется иллюзия объемного рисунка, которая придает объекту визуальную сложность и уникальность. Архитектурная концепция была разработана Labva Pro.

Главный архитектор столицы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов подчеркнул, что купол является сложным архитектурно-инженерным решением. Его могут выполнить лишь несколько компаний в мире.

«Российская фирма успешно реализовала данную задачу. В стране есть и всегда были уникальные специалисты и мастера, способные удивить самых искушенных знатоков», — добавил Кузнецов.

Дворец спорта и образования Ирины Винер был открыт 24 ноября 2023 года. В спорткомплексе общей площадью 10,8 тыс. кв. м ведутся тренировки, турниры и соревнования регионального и федерального масштаба.

«Дворец спорта и образования — это акцентная точка арт-кластера Russian Design District. Мы сознательно не прибегали ни к каким типовым решениям, поскольку и визуально, и по функционалу здание отражает то, как „Группа Родина“ реализует свою миссию — через развитие человеческого потенциала», — заключил владелец «Группы Родина» Владимир Щекин.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что во Дворце спорта и образования Ирины Винер состоялось уже порядка 20 мероприятий.