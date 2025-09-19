Ефимов: деловой центр построили в Таганском районе Москвы

сегодня в 13:14

В Таганском районе Центрального административного округа столицы девелопер возвел деловой центр, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Площадь нового объекта составляет около 20 тыс. кв. м.

«В ЦАО появился новый бизнес-центр площадью 17,2 тыс. кв. м. 11 наземных этажей здания займут офисные помещения совокупной площадью более 10 тыс. кв. м. На двух подземных уровнях разместится парковка на 59 автомобилей. Новый бизнес-центр расположен между Третьим транспортным и Садовым кольцом по адресу: Костомаровский переулок, дом 5», — поделился вице-мэр.

Рядом с объектом расположены станции «Чкаловская» Люблинско-Дмитровской и «Курская» Арбатско-Покровской и Кольцевой линий метро.

На первом этаже делового центра находится вестибюль, где предусмотрено просторное лобби, пространство для ресторана или кафе, а также дополнительные зоны свободного назначения.

«Фасад здания облицован натуральным камнем. Первый этаж заглублен со стороны Костомаровского переулка, благодаря чему образуется пешеходная анфилада по направлению к набережной Яузы. Дополнительный акцент облику бизнес-центра придает балкон на уровне восьмого этажа. Застройщик выполнил комплексное благоустройство территории с формированием мест отдыха и прогулочных зон. При завершении строительства провели дополнительное озеленение прилегающей территории с сохранением существующих деревьев», — уточнил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Помимо этого, в бизнес-центре обустроена безбарьерная среда для маломобильных граждан.