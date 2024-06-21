Ефимов: деловой квартал появится в Текстильщиках по программе КРТ

В столичном районе Текстильщики по программе комплексного развития территорий (КРТ) будет реорганизован неэффективно используемый участок. На его месте появится деловой квартал, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Проект решения опубликовали на портале столичного правительства.

Территория располагается вдоль ул. Люблинской, около станции метро «Печатники» и одноименной станции второй линии МЦД. На данный момент тут находятся устаревшие объекты.

«Неэффективно используемый участок площадью 1,86 гектара расположен по адресу: улица Люблинская, владение 22. В рамках редевелопмента здесь планируется создать современное деловое пространство, в котором появится более 1,3 тысячи рабочих мест. Инвестиции в проект оцениваются почти в 11 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект — примерно в 525 миллионов рублей», — уточнил Ефимов.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман подчеркнул, что по проекту в столичном районе будет построено порядка 46 тыс. кв. м. общественно-деловых объектов.

«В это число входят офисы, торгово-развлекательные комплексы, магазины, банковские отделения, кафе и рестораны. Также на участке оборудуют площадки для занятий спортом, построят улично-дорожную сеть, а территорию благоустроят», — прокомментировал Гаман.

В Москве по программе КРТ появляются многофункциональные кварталы. Таким образом вместо неэффективно используемых участков дорог и бывших промзон и неэффективно используемых участков проектируют жилье, дороги и всю необходимую инфраструктуру. На сегодняшний день в столице на различных стадиях реализации числятся 236 проектов КРТ. Их общая площадь составляет свыше 3,1 тыс. га.