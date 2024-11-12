Ефимов: деловой комплекс с медцентрами построят в Дорогомилове по программе КРТ

Деловой комплекс со спортивными и медицинскими центрами построят на участке 1,21 га в столичном районе Дорогомилово по программе комплексного развития территорий (КРТ). Соответствующий проект решения опубликован на сайте правительства Москвы, сообщил заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«На западе столицы будет реорганизован участок площадью 1,21 га по адресу: улица Неверовского, владение 8. Здесь построят общественно-деловые объекты. Объем вложений в проект оценивается примерно в 19 млрд рублей, а ежегодный бюджетный эффект — в 668,17 млн рублей. В итоге город получит 1,6 тыс. рабочих мест», — сказал Ефимов.

Участок примыкает к проспекту Багратиона. В непосредственной близости находятся станция метро «Парк Победы» и платформа «Поклонная» четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4). В данный момент на территории расположены складские помещения и другие объекты.

Глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что в рамках КРТ на участке возведут деловой комплекс общей площадью 56 тыс. кв. м, в котором разместятся торговые павильоны, кафе, рестораны, отделения банков, а также офисы, спортивные и медицинские центры. Прилегающую территорию благоустроят.

В рамках реализации программы КРТ на месте бывших промзон и неэффективно используемых земельных участков создаются многофункциональные городские кварталы с комфортным жильем и современной инфраструктурой.

На сегодняшний день в столице на различных стадиях реализации находятся 236 проектов КРТ. Их общая площадь составляет свыше 3,1 тыс. га.