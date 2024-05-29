Ефимов: деловое пространство по программе КРТ появится в Савеловском районе

На севере Москвы по программе комплексного развития территорий (КРТ) реорганизуют неэффективно используемый участок. Проект решения опубликовали на портале mos.ru, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«На участке площадью 3,49 га предусмотрено строительство общественно-деловой недвижимости общей площадью свыше 52 тыс. кв. м. Инвестиции в реализацию проекта оцениваются почти в 16,3 млрд рублей, а ежегодный бюджетный эффект — более чем в 510 млн рублей. В результате будет создано около 1,5 тыс. рабочих мест», — пояснил Ефимов.

Участок находится на Вятской улице, вл. 41А на пересечении с 4-м Вятским переулком. На данный момент на территории находятся устаревшие объекты.

«В рамках проекта комплексного развития территории планируется построить спортивные и торгово-развлекательные центры, банковские отделения, офисы, кафе и рестораны», — рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Он добавил, что участок после работ благоустроят.

По программе КРТ создают многофункциональные городские кварталы, в которых вместо неэффективно используемых участков и промзон проектируют комфортное жилье, дороги и всю необходимую инфраструктуру. На данный момент в столице на разных стадиях находятся 236 проектов КРТ суммарной площадью свыше 3,1 тыс. га. Проекты прорабатывают по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.