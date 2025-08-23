Ефимов: число расселенных по реновации домов в столице превысило одну тысячу

С момента старта программы реновации жители свыше 1 тыс. старых домов переехали в новые квартиры по реновации во всех округах столицы, сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Расселенные дома демонтируют при помощи технологии «Умный снос».

«Первое переселение в дом по реновации стартовало в 2018 году. Тогда жители 2 старых пятиэтажек начали переезжать в новый ЖК в районе Северное Измайлово. На данный момент число расселенных зданий во всех округах столицы превысило 1 тыс. В частности, в ВАО в новые квартиры полностью переехали жители порядка177 домов, в ЮВАО — 170, а в ЗАО — 128. Всего по программе будет расселено более 5 тыс. зданий», — уточнил вице-мэр.

Технология позволяет максимально перерабатывать строительные отходы, минимизируя воздействие на окружающую среду.

Помимо этого, министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский рассказал более подробно о расселенных домах в столице.

«Больше всего расселенных домов насчитывается в районе Люблино — 48 зданий. В Щербинке новоселье отпраздновали москвичи из 37 домов, в районе Измайлово — из 35. Под заселение жителям передали новостройки по программе реновации. Все они возведены с учетом принципов безбарьерной среды. В них широкие проходы в подъездах, а лифты и вестибюли расположены на одном уровне без ступенек. Во дворах провели комплексное благоустройство: для досуга жильцов оборудовали детские и спортивные площадки, установили камеры и объекты наружного освещения», — прокомментировал он.

В полностью расселенных домах проживали более 172 тыс. москвичей. Участники реновации получили квартиры в тех же районах, где проживали ранее. Исключением стали только Зеленоград и ТиНАО, где переселение ведется в пределах округа.

«На востоке столицы правообладателями комфортного жилья стали около 28,6 тыс. жителей из 177 расселенных зданий, на юго-востоке — почти 31,7 тыс. из 170 домов. На западе договоры заключили около 20,7 тыс. горожан из 128 таких зданий. Город предоставил участникам программы реновации квартиры с готовым ремонтом и необходимым оборудованием. Это обеспечило базовый уровень комфорта для горожан и позволило ускорить переезд участников программы в новое жилье», — добавила министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

