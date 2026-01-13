Ефимов: число посещений официального сайта программы КРТ превысило 1 млн

Официальный сайт программы Комплексного развития территорий (КРТ) посетили более 1 млн раз с момента старта его работы, сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Сайт был запущен 1 мая 2024 года.

«Количество просмотров официального сайта программы комплексного развития территорий, заработавшего 1 мая 2024 года, превысило миллион. При этом количество просмотров в 2025-м по сравнению с предыдущим годом выросло более чем в 1,7 раза. Это свидетельствует о нарастающем интересе к таким проектам у потенциальных инвесторов, специалистов строительной отрасли, урбанистики и архитектуры, а также среди обычных жителей Москвы, других регионов и стран», — уточнил вице-мэр.

На сайте www.krt.mos.ru можно найти общую информацию о программе КРТ, описание механизма и ее видов, даны ссылки на полезные ресурсы и нормативно-правовые документы. Также доступно описание всех проектов КРТ на интерактивной карте столицы и актуальные новости о них.

«Помимо москвичей, чаще всего сайт посещают жители Подмосковья, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Нижегородской и Тверской областей. Проявляют интерес к проектам комплексного развития столицы и за пределами России. Популярность портала продолжает расти с каждым месяцем», — отметил министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

В рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) в бывших промзонах, на неэффективно используемых и незастроенных участках формируют привлекательные городские пространства, которые органично интегрируют в общегородскую ткань. На текущий момент в столице на разных стадиях проработки и реализации находится 336 проектов КРТ общей площадью более 4,2 тысячи гектаров. Реализуют программу по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.