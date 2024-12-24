Ефимов: часть парка «Ангарские пруды» благоустроят по программе КРТ

На участке площадью 2,69 га, который расположен на севере столицы, запланировано проведение реорганизации, поделился заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Участок расположен в шаговой доступности от станции столичного метрополитена «Яхромская».

«Проектом решения предусмотрено благоустройство территории в границах парка „Ангарские пруды“. Так, на участке площадью 2,69 га на месте устаревших объектов появится новая зона для отдыха, занятий спортом и прогулок. Она станет частью природного комплекса в районе со сложившейся общественной и социальной инфраструктурой», — заявил вице-мэр.

Проект решения о комплексном развитии территории (КРТ) есть на официальном сайте правительства Москвы.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман поделился подробностями о том, какие конкретно работы будут проводиться на данном участке.

«На площадке будет проведен комплекс работ по озеленению, приведены в порядок газоны, проложены новые пешеходные дорожки, а также будут обустроены зоны для отдыха, занятий спортом и пеших прогулок. Таким образом, местные жители смогут получить новое место, где они будут проводить свое свободное время», — уточнил он.

По программе КРТ в городе появляются многофункциональные городские кварталы. Там на месте бывших промзон и неэффективно используемых участков создаются дороги, появляется вся нужная инфраструктура и строится современное и комфортное жилье.