Ефимов: более тысячи жителей Кузьминок осматривают квартиры по реновации

В районе Кузьминки на юго-востоке Москвы в 2025 году для участников программы реновации было подготовлено два новых жилых комплекса. Более тысячи человек из четырех ветхих зданий получат возможность переехать в современное жилье, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В районе Кузьминки под заселение переданы 18 новостроек по программе реновации, две из них — в этом году. Они расположены по адресам: улица Маршала Чуйкова, д. 9Б, и улица Юных Ленинцев, д. 99, к. 2. Туда переедут более тысячи жителей четырех старых домов. На первых этажах новостроек открылись центры информирования по переселению, где москвичи смогут задать все вопросы, касающемся переезда, и оформить услуги в рамках суперсервиса „Переезд по программе реновации“», — отметил Ефимов.

Он уточнил, что в общей сложности в Кузьминках планируется расселить жителей 287 домов, а новые квартиры получат более 64 тыс. человек.

Оба жилых комплекса находятся в шаговой доступности от парков «Двенадцать Лучей» и «Кузьминки», а также вблизи расположены зоопарк, музеи усадебной культуры и сама усадьба Кузьминки. Поблизости также имеются магазины, кафе, учебные заведения и медицинские учреждения.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, в двух новых домах в Кузьминках обустроено почти 500 квартир с улучшенной отделкой. Их совокупная площадь составляет более 28 тысяч квадратных метров. Строительство велось с соблюдением принципов безбарьерной среды: в подъездах предусмотрены широкие коридоры, а вестибюли и лифтовые холлы находятся на одном уровне, без перепадов высот.

«Во дворах пешеходные дорожки оборудовали так, чтобы удобно было передвигаться всем жильцам домов. Первые этажи в новостройках нежилые, в будущем там откроются объекты социально-бытовой инфраструктуры: магазины, аптеки, досуговые центры или другие предприятия», — рассказал Овчинский.

Сейчас на первых этажах новостроек специалисты Департамента городского имущества помогают будущим новоселам в оформлении документов на квартиры.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Екатерина Соловьева пояснила, что смотр квартир в доме 9Б на улице Маршала Чуйкова начали 21 октября более 580 жителей дома 13, корпусов 2 и 3 на этой же улице. Свыше 420 жителей дома 95, корпуса 2 на улице Юных Ленинцев и дома 11, корпуса 2 на Есенинском бульваре приступили к осмотру равнозначного жилья в новостройке на улице Юных Ленинцев неделей позже — 27 октября.

«Как только участники программы определятся с выбором квартир, сотрудники Департамента городского имущества подготовят проект договора на новое жилье. Выбрать дату и время его подписания москвичи могут онлайн, если у них есть полная учетная запись на портале mos.ru. Сразу после подписания договора участники переселения могут переезжать в новостройки», — сказала Соловьева.

Как отметили в столичном департаменте информационных технологий, подготовиться к переезду поможет общая инструкция на портале mos.ru в суперсервисе «Переезд по программе реновации». В ней содержится информация о порядке переезда, необходимых документах и полезных сервисах. Если указать параметры переезда, система сформирует персонализированную инструкцию под конкретную ситуацию.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказывал, что новые дома по реновации экономят до 40% ресурсов в сравнении со старыми.

Всю информацию о программе реновации можно найти на сайте mos.ru. Подробности о домах и квартирах по программе доступны по ссылке.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5176 домов. Ранее Собянин поручал удвоить темпы реализации программы.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы строительства жилой недвижимости соответствуют инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».