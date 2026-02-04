Ефимов: более 90 домов расселили по реновации на северо-востоке Москвы

В Северо-Восточном административном округе Москвы в рамках программы реновации завершено расселение 91 дома старой застройки. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Переезд жителей старых домов по программе реновации начался на северо-востоке столицы в 2018 году. К настоящему моменту в СВАО полностью расселили 91 дом — новые квартиры получили 16,1 тыс. москвичей. Под заселение по программе реновации передали 60 жилых комплексов», — отметил Ефимов.

Он уточнил, что всего в округе планируется расселить 499 домов, что даст новые жилые помещения более чем 86,5 тыс. москвичей.

Участники программы получают квартиры с усовершенствованной чистовой отделкой, что позволяет им переезжать немедленно, без необходимости в дополнительном ремонте.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, наибольшее количество домов — 22 — расселено в Бабушкинском районе. В Лосиноостровском районе новые квартиры предоставлены всем жителям 18 зданий, а в Марьиной Роще — 11. Эти новостройки соответствуют принципам безбарьерной среды: вестибюли и лифтовые холлы выполнены без ступеней и на едином уровне, что удобно для пожилых людей, родителей с детскими колясками и детей с велосипедами.

«Для того чтобы переселение москвичей в новые квартиры было комфортным, город бесплатно предоставляет им помощь в переезде. Оставить заявку на вызов грузчика и транспорта можно самостоятельно на портале mos.ru либо в центрах информирования по переселению. А благодаря единой сетке записи, разработанной в 2024 году, исключается пересечение в слотах и длительное ожидание в центрах информирования», — рассказал Овчинский.

По возможности новое жилье выделяется в домах, построенных вблизи от расселяемых, что помогает людям сохранить привычную социальную и бытовую инфраструктуру.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Екатерина Соловьева пояснила, что в Бабушкинском районе современные квартиры получили примерно 3,6 тыс. человек из 22 расселенных домов. В Лосиноостровском районе новоселами стали свыше 2,8 тыс. жителей 18 старых зданий. В Марьиной Роще документы на переселение оформили более 1,4 тыс. горожан из 11 таких домов. Остальные новоселы из полностью расселенных зданий проживают в 11 других районах СВАО.

«С оформлением документов участникам программы помогали в центрах информирования по переселению сотрудники столичного департамента городского имущества. Благодаря онлайн-записи на осмотр квартир и заключению договоров через суперсервис „Переезд по программе реновации“ каждая семья могла выбрать удобное для себя время и дату посещения центра и избежать очередей», — сказала Соловьева.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказывал, что в Савеловском районе передан для заселения первый дом по реновации.

Всю информацию о программе реновации можно найти на сайте mos.ru. Подробности о домах и квартирах по программе доступны по ссылке.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5176 домов. Ранее Собянин поручал удвоить темпы реализации программы.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы строительства жилой недвижимости соответствуют инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».