Ефимов: более 80 проектов КРТ находятся около крупных транспортных объектов

Большая часть проектов комплексного развития территорий (КРТ) в столице расположены около крупных транспортных объектов, сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Отмечается, что данные проекты охватывают 12 административных округов и находятся рядом со станциями МЦД, МЦК, БКЛ, а также рядом с ведущими столичными магистралями.

Всего таких площадок — 199 из 236 проектов, находящихся в стадии проработки и реализации.

«Число проектов КРТ в столице возросло до 236, при этом 199 из них –более 80 процентов от общего числа — находятся в границах транспортного каркаса столицы. На участках общей площадью 2,3 тысячи гектаров в 84 районах столицы планируется возвести свыше 45 миллионов квадратных метров недвижимости. После реализации проектов здесь создадут более 638 тысяч рабочих мест», — уточнил Ефимов.

Известно, что работы по реорганизации бывших промышленных зон, неэффективно используемых и незастроенных территорий ведутся столицей вместе с девелоперами.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества столицы Максим Гаман подчеркнул, что операторами КРТ и инвесторами будут возведены современные деловые кварталы. Среди этих проектов есть территории таких бывших промышленных и производственных зон, как «Соколиная Гора», «Серп и Молот», «Северное Очаково», «Южное Очаково», «Октябрьское Поле».

«В течение 4–26 лет появится 23,9 млн кв. м современного жилья, в том числе для участников программы реновации и иных нужд города, 16,8 млн кв. м общественно-деловых и социальных объектов и 4,4 млн кв. м высокотехнологичных производств», — заключил Гаман.