Ефимов: более 8 тыс семей переехали в новые квартиры по реновации в ЗАО Москвы

С момента старта программы реновации в девять районах Западного административного округа столицы свыше 8 тыс. семей смогли переехать в новые квартиры, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Под заселение по реновации предоставляются квартиры с уже готовой улучшенной отделкой.

«Первую новостройку по программе реновации в ЗАО передали под заселение в 2018 году. На сегодня их количество достигло 41. В Филях-Давыдкове переезд завершили 1,8 тыс. семей, в Очаково-Матвеевском — около 1,7 тыс., а в Можайском — более 1,6 тыс.», — прокомментировал вице-мэр.

Также мегаполис бесплатно предоставляет жителям грузчиков и грузовой автомобиль, чтобы сделать переезд по реновации более комфортным. Эту услугу можно заказать на портале mos.ru.

Помимо этого, министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский рассказал более подробно о ходе программы реновации в ЗАО.

«Из всех переехавших москвичей в Западном административном округе услугой „Помощь в переезде“ воспользовались около 6,4 тыс. семей. Из них в Филях-Давыдкове почти 1,5 тыс. семей вызвали грузчиков, чтобы перевезти вещи из старой квартиры в новую, в Очаково-Матвеевском и Можайском районах — по 1,3 тыс. в каждом. Еще около тысячи семей воспользовались помощью города в районе Проспект Вернадского», — добавил он.

Квартиры, которые даются взамен ветхого фонда, оборудованы просторными кухнями и коридорами. В помещениях выполнен ремонт и установлено необходимое оборудование.

«С 2018 года на западе предложения равнозначных квартир в современных жилых комплексах, построенных по программе реновации, получили москвичи из 167 старых домов. Только с начала 2025-го осматривать новые квартиры начали жители пяти пятиэтажек в Филевском Парке. Из них 350 человек уже оформили необходимые документы для переезда», — подчеркнул министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявлял (https://www.mos.ru/mayor/themes/12464050/) о применении префаб-технологий при строительстве домов по программе реновации.

Программа реновации была утверждена в мегаполисе в 2017 году.