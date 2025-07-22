Ефимов: более 7,5 га земли столица передала в аренду с начала года

В шести административных округах столицы инвесторы арендовали и купили у столицы более 7,5 га земли для возведения объектов недвижимости, сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Для возведения нежилых объектов город предлагает инвесторам два формата: договор аренды земельного участка под строительство или соглашение о реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП).

«За шесть месяцев 2025 года по результатам торгов у города арендовали и приобрели более 40 участков общей площадью свыше 7,5 гектара. На этих площадках запланировано строительство почти 84,2 тысячи квадратных метров недвижимости, в том числе производственных, общественно-деловых объектов и частных жилых домов. Земля расположена в шести административных округах, большая часть — в ТиНАО: там находится 36 участков. На юго-западе и западе были приобретены по два объекта, по одному — на востоке и юго-востоке столицы», — поделился вице-мэр.

Помимо этого, министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Екатерина Соловьева рассказала более подробно о реализации МаИП в городе.

«По итогам первого полугодия предприниматели подписали с городом три соглашения о реализации МаИП. По одному из них на территории административно-делового центра „Коммунарка“ появится современное торгово-офисное здание, второе предусматривает строительство двух объектов производственного назначения площадью 12,5 тысячи квадратных метров в районах Некрасовка и Внуково. Еще 36 участков, преимущественно в Троицком административном округе, проданы физическим лицам для индивидуального жилищного строительства. По трем договорам аренды земли на юго-западе столицы и в ТАО будут возведены коммерческие здания», — добавила она.

По словам руководителя Департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилла Пуртова, столица предлагает удобный формат проведения аукционов и гарантирует юридическую чистоту и прозрачность сделки, что способствует популярности городских торгов среди предпринимателей и жителей города.