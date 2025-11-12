Ефимов: более 700 москвичей осматривают квартиры по реновации на Окружной улице

В районе Южное Тушино на северо-западе Москвы стартовало поэтапное заселение жителей в новый дом по программе реновации на Окружной улице. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Под заселение по программе реновации город передал жилой комплекс по адресу: улица Окружная, дом 2А, в районе Южное Тушино. Туда переедут почти 730 жителей четырех старых домов. С начала года предложения равнозначных квартир в современных жилых комплексах в этом районе получили горожане еще из семи старых домов. Всего в Южном Тушине переселение уже затронуло москвичей из 18 старых зданий», — отметил Ефимов.

Он уточнил, что свыше 1 тыс. участников реновации стали собственниками комфортабельного жилья в новостройках.

Помимо обновления жилищного фонда, программа реновации способствует развитию экономики района. На первых этажах новых жилых комплексов начинают работу предприятия малого и среднего бизнеса, такие как магазины, кафе, пункты выдачи заказов из интернета, мастерские, салоны красоты, образовательные учреждения, что создает для местных жителей новые вакансии.

В настоящее время на первом этаже новостройки на Окружной улице для участников программы работает Центр информирования по вопросам переселения. Его сотрудники консультируют по всем вопросам, связанным с оформлением документов и организацией переезда.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Екатерины Соловьевой, осмотр квартир в современном жилом комплексе почти 380 жителями домов 4 и 10А на Окружной улице начался 20 октября. Через неделю к ним присоединились около 350 их соседей из дома 6А на той же улице и д. 9, к. 1 в Походном проезде. Три из четырех старых домов расположены в том же микрорайоне, что и новостройка, поэтому инфраструктура большинству будущих новоселов уже хорошо знакома.

«Три из четырех домов находятся в одном микрорайоне с новостройкой, поэтому инфраструктура большинству будущих новоселов хорошо знакома. Недалеко от жилого комплекса расположены школа и детский сад, несколько организаций дополнительного образования, спортивная секция, магазины, сервисные центры, парк усадьбы Братцево и памятник природы „Сходненский ковш“ — часть природно-исторического парка „Тушинский“, а также остановка городского транспорта», — пояснила Соловьева.

Прилегающая к дому территория была комплексно благоустроена: здесь высадили деревья и кустарники, разбили цветники и газоны, установили детские и спортивные площадки с безопасным резиновым покрытием, а также обустроили зону для отдыха.

Как рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, жилой комплекс на Окружной улице построили с учетом принципов безбарьерной среды: в подъездах предусмотрены широкие коридоры, а вестибюли и лифтовые холлы находятся на одном уровне, без перепадов высот. Дорожки во дворах спроектированы для удобного передвижения всех жителей. Всего в здании 330 квартир с улучшенной отделкой.

«Шесть из них адаптировали для проживания маломобильных горожан — там в санузлах предусмотрены специальные поручни, а дверные ручки, глазки и розетки расположены на допустимом уровне. Суммарная площадь всех квартир в новостройке составляет почти 19 тыс. кв. м», — сказал Овчинский.

Как отметили в столичном департаменте информационных технологий, подготовиться к переезду поможет общая инструкция на портале mos.ru в суперсервисе «Переезд по программе реновации». В ней содержится информация о порядке переезда, необходимых документах и полезных сервисах. Если указать параметры переезда, система сформирует персонализированную инструкцию под конкретную ситуацию.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказывал, что новые дома по реновации экономят до 40% ресурсов в сравнении со старыми.

Всю информацию о программе реновации можно найти на сайте mos.ru. Подробности о домах и квартирах по программе доступны по ссылке.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5176 домов. Ранее Собянин поручал удвоить темпы реализации программы.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы строительства жилой недвижимости соответствуют инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».