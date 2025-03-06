Ефимов: более 66 тысяч семей переехали в новые квартиры по программе реновации

Со старта программы реновации свыше 66 тыс. семей переехали в новостройки по реновации. Порядка 75% из них использовали сервис «Помощь в переезде» , сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Программа стартовала 7 лет назад, в 2018 году, когда первые жители Северного Измайлова на востоке столицы подписали договоры на новые квартиры.

«Более чем за 7 лет реализации программы реновации в столице в новые квартиры переехали свыше 66 тыс. семей. Около 11,8 тыс. из них проживают в Юго-Восточном административном округе, более 11,2 тыс. — в Восточном, а еще около 8 тыс. — в Западном», — отметил Ефимов.

Он уточнил, что при этом 49 тыс. или порядка 75% всех переселенных по реновации использовали помощь города во время переезда.

Сервис «Помощь в переезде» предоставляет жителям бесплатные услуги грузчиков и грузового транспорта. Для оформления заявки необходимо воспользоваться порталом mos.ru, выбрав соответствующую услугу в суперсервисе «Переезд по программе реновации», или обратиться в центры информирования по переселению.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, на юго-востоке столицы услугами сервиса воспользовались около 9,2 тыс. семей.

«В Восточном административном округе к услуге обратились свыше 8,3 тыс., а в Северном заявки на бесплатную помощь от города оставили более 6,7 тыс. семей», — рассказал Овчинский.

В департаменте информационных технологий Москвы отметили, что провести подготовку к переезду может помочь инструкция, которая доступна в сервисе «Переезд по программе реновации» на портале mos.ru. Благодаря ей можно воспользоваться ссылками на полезные услуги, получить информацию о необходимых для оформления договора документах, а также узнать, как организован переезд. Настройки параметров помогут получить инструкцию для конкретной жизненной ситуации.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказывал про итоги реализации программы в ВАО.

Всю информацию о программе реновации можно найти на сайте mos.ru. Подробности о домах и квартирах по программе доступны по ссылке.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5 176 домов. Ранее мэр столицы Сергей Собянин поручал удвоить темпы реализации программы.

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