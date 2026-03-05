Ефимов: более 650 участников реновации переселяются в новостройку в Кузьминках

Более 650 жителей столичного района Кузьминки переселяются в новые квартиры в жилом комплексе по программе реновации на Зеленодольской улице, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Дом находится по адресу: ул. Зеленодольская, д. 28Б.

«Туда переселяются более 650 жителей 3 домов старого жилого фонда, расположенных на улицах Федора Полетаева и Зеленодольской. На первом этаже новостройки открылся Центр информирования по переселению, где москвичи могут задать все интересующие их вопросы и оформить услуги в рамках суперсервиса „Переезд по программе реновации“. Всего в Кузьминках предстоит расселить жителей 287 домов, новые квартиры получат свыше 64 тыс. человек», — сказал вице-мэр.

ЖК находится в районе с развитой социальной и транспортной инфраструктурой. Рядом расположены школы, поликлиники, парк, а также остановки городского транспорта, станции метро «Кузьминки» и «Окская».

Как пояснили в столичном Департаменте градостроительной политики, в доме на Зеленодольской улице оборудовано 276 квартир жилой площадью свыше 16 тыс. кв. м. Новостройка возведена с учетом критериев безбарьерной среды, поэтому в ней будет комфортно проживать всем категориям граждан. Кроме того, в подъездах смонтированы лифты, оборудованы комнаты для консьержей и помещения для хранения колясок и велосипедов. Первый этаж здания нежилой, в будущем там откроются объекты социально-бытовой инфраструктуры, например, аптеки, магазины, кафе, досуговые центры.

Как отметили в столичном Департаменте информационных технологий, готовиться к переезду помогает общая инструкция, доступная в суперсервисе «Переезд по программе реновации» на портале mos.ru.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о включении еще пяти площадок в программу реновации.

Больше информации о программе реновации можно найти на портале mos.ru. Подробнее о квартирах и домах по программе доступно по ссылке.