Ефимов: более 60 ФОКов планируют построить в Москве по программе КРТ

В столице в рамках 59 проектов комплексного развития территорий (КРТ) возведут 66 физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОКов). Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В 66 физкультурно-оздоровительных комплексов, которые планируют построить по программе комплексного развития территорий, войдут бассейны, скалолазные центры и универсальные залы. Общая площадь спортивных объектов составит около 520 тыс. кв. м. Эта инфраструктура позволит обеспечить высокий уровень комфорта для жителей будущих кварталов, а также создать 12,1 тыс. рабочих мест», — рассказал Владимир Ефимов.

По программе КРТ спортобъекты возникнут в 11 административных округах, включая ТиНАО. Запланировано строительство 9 ФОКов суммарной площадью порядка 83,2 тыс. кв. м. Из них 4 площадью 56,4 тыс. кв. м будут построены в районе Коммунарка.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, сейчас реализуют 24 проекта КРТ, которые предполагают строителсьтво свыше 153 тыс. кв. м объектов спортназначения.

«На территории бывший промзоны „Автомоторная“ инвестор должен возвести скалолазный центр, спортивный комплекс командных видов спорта, а также бассейн с универсальным игровым залом общей площадью более 21 тыс. кв. м», — добавил Гаман.

В ближайшее время в активную стадию планируют ввести еще 2 проекта, которые предусматривают размещение ФОКов. В прошлом году опубликовали проекты решений по ним.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщал, что количество проектов КРТ увеличилось.

По программе КРТ в Москве создают многофункциональные городские кварталы, в которых вместо неэффективно используемых участков и бывших промзон проектируют комфортное жилье, дороги и всю необходимую инфраструктуру. На данный момент в городе 302 проекта комплексного развития территории суммарной площадью свыше 4,2 тыс. га находятся на разных стадиях реализации. Проекты прорабатывают в соответствии с поручением Сергея Собянина.