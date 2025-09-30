Ефимов: более 6 км дорог построили при продлении Мосфильмовской улицы

На западе столицы запустили движение транспорта на обновленной улице Мосфильмовской, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Продление Мосфильмовской улицы улучшит транспортную доступность для жителей районов Очаково-Матвеевское и Раменки, население которых составляет почти 300 тыс. человек, а также снизит нагрузку с проспекта Генерала Дорохова, Мичуринского проспекта, Аминьевского шоссе и улицы Матвеевской.

«Продление Мосфильмовской улицы — значимый проект для Западного административного округа столицы и его жителей. Работы проводили около 2 лет. Здесь организовали 4 полосы движения с возможностью выезда на Южную рокаду — Аминьевское ш. и ул. Лобачевского. Участок Мосфильмовской улицы проходит по двум новым мостам общей протяженностью 465 м, откуда открывается живописный вид на ландшафтный заказник. В общей сложности в рамках проекта построили и реконструировали 6,4 км дорог, проложили 93,4 км инженерных коммуникаций, а также возвели очистное сооружение», — заявил вице-мэр.

Для строительства мостов возвели 13 опор. На подходах построили подпорные стенки общей длиной 225 м. Общая площадь мостовых сооружений составила 85,7 тыс. кв. м. По краям проезжей части выделили полосы безопасности шириной 1 м.

«Для реализации проекта предусмотрели единое стилистическое решение, подходящее для жилой застройки, что создает индивидуальный архитектурно-градостроительный облик. По обеим сторонам мостового сооружения возвели перильное ограждение высотой 1 м со сплошным заполнением из монолитного поликарбоната. На пролетном строении смонтировали декоративные экраны из плоских металлических кассет с биорисунком и перфорацией, скрывающие инженерные коммуникации. Также установили мачты освещения с дополнительной архитектурной подсветкой, выполненной из встроенных светодиодных лент», — добавил руководитель департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы Василий Десятков.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение по новой улично-дорожной сети в районе Раменки.