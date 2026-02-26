Ефимов: более 5,6 тыс жителей СЗАО получили новые квартиры по реновации

В прошлом году договоры на комфортное жилье в новостройках на северо-западе столицы заключили свыше 5,6 тыс. участников программы реновации, сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Жильцы проживали в 38 домах ветхого жилого фонда.

«За 2025 год договоры на квартиры в новостройках по программе реновации на северо-западе Москвы заключили более 5,6 тыс. горожан из 38 морально и физически устаревших домов. Это почти 40 процентов от числа всех новых правообладателей, которые появились здесь с начала реализации программы реновации. По сравнению с другими округами СЗАО по итогам года занял четвертое место по числу горожан, оформивших документы на новое жилье. Больше их только на востоке, севере и северо-востоке», — уточнил вице-мэр Ефимов.

Предлагаемые городом квартиры обычно просторнее расселяемых. В них уже выполнена отделка, установлены сантехника и осветительные приборы, чтобы участники программы реновации могли переехать в новое жилье максимально быстро и комфортно.

«Программой реновации в Северо-Западном административном округе сегодня охвачено шесть районов. Больше всего договоров на квартиры в современных жилых комплексах за прошлый год заключили в Северном Тушине. Равнозначное жилье в новостройках в этом районе получили 1,5 тыс. москвичей. В Покровском-Стрешневе за этот период прибавилось более 1,4 тыс. правообладателей, а в Южном Тушине — свыше 1,2 тыс. Остальные участники программы, оформившие необходимые для переезда документы, проживают в районах Хорошево-Мневники, Митино и Щукино», — сказала министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

Также в конце декабря минувшего года уведомления о начале переселения в новостройки в Северо-Западном административном округе получили жители еще 10 домов старого жилого фонда. Жильцы двух из них уже приступили к осмотру предложенных вариантов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в новое жилье по реновации уже переселились или еще переезжают 258 тысяч москвичей.