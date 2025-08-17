Ефимов: более 55 тыс семей получили бесплатную помощь при переезде по реновации

С момента запуска программы реновации более 55 тыс. семей воспользовались услугой «Помощь в переезде». Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Суперсервис „Переезд по программе реновации“ — это удобный цифровой помощник, который делает переезд в новую квартиру намного удобнее и комфортнее. Для москвичей доступно шесть онлайн-услуг. Одной из них — „Помощь в переезде“ — уже воспользовались более 55 тыс. семей, переехавших по программе реновации. Город бесплатно предоставил горожанам грузчиков и автомобили», — отметил Ефимов.

Он уточнил, что оставить заявку можно на портале mos.ru или в центрах информирования по переселению, расположенных на первых этажах новых домов.

Для участников программы, предпочитающих очное оформление, Департамент градостроительной политики Москвы создал единую систему записи. Это позволяет избежать накладок в расписании и долгого ожидания.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, услуга «Помощь в переезде» востребована во всех округах столицы. Например, на юго-востоке и востоке города заявки подали по 9,8 тыс. семей, на севере — 8 тыс.

«Еще 6,7 тыс. семей воспользовались помощью города при переезде на западе столицы», — добавил Овчинский.

Как отметили в столичном департаменте информационных технологий, подготовиться к переезду поможет общая инструкция в суперсервисе «Переезд по программе реновации». В ней содержится информация о порядке переезда, необходимых документах и полезных сервисах. Если указать параметры переезда, система сформирует персонализированную инструкцию под конкретную ситуацию.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказывал, что на сегодняшний день в Москве построили 6,2 млн кв. м жилья по реновации, что позволит расселить свыше 1,3 тыс. старых домов.

Всю информацию о программе реновации можно найти на сайте mos.ru. Подробности о домах и квартирах по программе доступны по ссылке.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5176 домов. Ранее Собянин поручал удвоить темпы реализации программы.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы строительства жилой недвижимости соответствуют инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».