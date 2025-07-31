Ефимов: более 5,5 тыс семей переехали в новые квартиры по реновации в ЮАО

С момента старта программы реновации в Южном административном округе свыше 5,5 тыс. семей получили новые квартиры с улучшенной отделкой. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Первую новостройку в Южном административном округе передали под заселение в 2018 году. На сегодня их количество достигло 34. В новые квартиры в 10 районах округа уже переехали свыше 5,5 тыс. семей. Из них около 1,6 тыс. получили новые квартиры в районе Царицыно, примерно тысяча — в Нагорном и около 800 — в Нагатинском Затоне», — отметил Ефимов.

Он уточнил, что всего в Южном округе планируется расселить 378 домов, а новые квартиры получат свыше 82 тыс. жителей столицы.

С 2020 года на портале mos.ru доступен суперсервис «Переезд по программе реновации», предлагающий горожанам электронные услуги, инструкции и уведомления, связанные с переселением.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента градостроительной политики Владислава Овчинскиого, почти 70% семей, переехавших в ЮАО, воспользовались бесплатной услугой «Помощь в переезде». Например, в районе Царицыно около 1,1 тыс. семей заказали грузчиков для транспортировки вещей, в Нагорном — более 750 семей, а в Нагатинском Затоне — порядка 550.

«Чтобы заказать услугу, нужно подать заявку на портале mos.ru или обратиться в центры информирования по переселению», — уточнил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Как уточнили в столичном департаменте информационных технологий, подготовиться к переезду поможет общая инструкция в суперсервисе на mos.ru. В ней содержится информация об организации переезда, перечне необходимых документов для оформления договора, а также полезные ссылки на дополнительные услуги. Настроив параметры переезда, пользователь может получить персонализированную инструкцию с учетом своей ситуации.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказывал, что этим летом около 10 тыс. горожан начали переезжать по реновации.

Всю информацию о программе реновации можно найти на сайте mos.ru. Подробности о домах и квартирах по программе доступны по ссылке.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5176 домов. Ранее мэр столицы Сергей Собянин поручал удвоить темпы реализации программы.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы строительства жилой недвижимости соответствуют инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».