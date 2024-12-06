Ефимов: более 500 тыс кв м жилья по реновации появится в 7 округах Москвы

На 22 новых стартовых площадках в семи столичных округах в рамках программы реновации появится порядка 523 тыс. кв. м жилья, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Новые стартовые площадки находятся в 19 районах семи административных округов столицы. Больше всего их на северо-востоке — шесть. Здесь построят дома площадью свыше 84 тыс. кв. м. По четыре площадки находится на юге и юго-востоке столицы — там появится жилье общей площадью почти 120 тыс. кв. м. В Северном административном округе новые дома построят на трех территориях, градостроительный потенциал которых будет достигать свыше 270 тыс. кв. м», — отметил Ефимов.

Всего в рамках программы реновации количество стартовых площадок в столице достигло 653. На них возведут около 10,8 млн кв. м жилплощади. Как отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, в общей сложности в новые кварталы переселятся порядка 19,1 тыс. жителей мегаполиса.

«В Северном административном округе в жилые комплексы переедут более девяти тысяч человек, на северо-востоке — около трех тысяч горожан, а в ЮАО и ЮВАО — примерно по две тысячи жителей», — сказал Овчинский.

Территория вблизи новых домов будет благоустроена — на ней появятся спортивные и детские площадки со всесезонным инвентарем, цветники, газоны, кустарники и деревья.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее в прямом эфире телеканалов «Москва 24» и «ТВ Центр» сообщал, что все возводимые по реновации дома будут обеспечены необходимой инфраструктурой — социально-культурными и школьными учреждениями, а также детсадами.

Программа реновации была утверждена в августе 2017 года. Она касается порядка 1 млн жителей Москвы и предполагает расселение 5176 домов. В прошлом году в городе передали для заселения 59 новостроек и обеспечили переселение более 47 тыс. человек. Ранее Собянин поручал удвоить реализацию программы реновации.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам и темпам строительства. В течение последних лет по программе федерального проекта «Жилье» нацпроекта «Жилье и городская среда» объем строительства и ввода в эксплуатацию жилья в городе удвоился с 3 до 5–7 млн кв. м в год.