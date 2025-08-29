Ефимов: более 500 москвичей смотрят квартиры в доме по реновации в Лианозове

В доме по программе реновации в районе Лианозово новые квартиры осматривают свыше 500 жителей трех старых домов на Абрамцевской и Псковской улицах, сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Новостройка расположена в районе с развитой городской инфраструктурой.

«Участникам программы реновации под заселение передали новостройку по адресу: улица Илимская, дом 5. Сейчас квартиры там осматривают более 500 жителей трех старых домов. Для них на первом этаже жилого комплекса открыт Центр информирования по переселению. Туда москвичи могут обратиться по всем вопросам, касающимся переезда, а также заказать там услуги суперсервиса “Переезд по программе реновации”. Всего в районе Лианозово предстоит расселить пять домов старого жилого фонда. Новые квартиры с готовой улучшенной отделкой получат свыше 800 москвичей», – рассказал Владимир Ефимов.

Около дома находятся несколько образовательных учреждений, объекты здравоохранения и спорта, магазины, кафе. Рядом - станция метро «Алтуфьево».

«Новостройка на Илимской улице (дом 5) стала второй в районе Лианозово, построенной по программе реновации. В ней 230 квартир общей площадью свыше 13 тысяч квадратных метров. Для проживания маломобильных горожан оборудовали четыре квартиры – в них увеличена ширина коридоров и дверных проемов, а в санузлах предусмотрены специальные поручни. Первый этаж нежилой, сейчас там открыт Центр информирования по переселению, а в будущем появятся объекты социально-бытовой инфраструктуры. На придомовой территории выполнено комплексное благоустройство, оборудованы спортивная и детская площадки, зона для тихого отдыха горожан», – добавил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Новостройка имеет удачное расположение – буквально в 400 м находится Алтуфьевское шоссе, а через дорогу от ЖК размещена управа района Лианозово.

«Предложения равнозначных квартир в новом ЖК 552 жителя трех старых домов получили в конце июня. На сегодня около 520 человек уже определились с выбором жилья, а 95 из них оформили соответствующие договоры с городом. Загрузить необходимые документы или забронировать время для заключения договора в Центре информирования по переселению все желающие могут с помощью суперсервис а на портале mos.ru, это значительно экономит время горожан при переселении», – добавила министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

