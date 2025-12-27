Ефимов: более 50 домов расселили в Люблине по реновации

В столичном районе Люблино почти 3,4 тыс. семей отпраздновали новоселье в новостройках по реновации, сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Всего по программе реновации в Люблине планируется расселить 152 ветхих дома — в результате 29,7 тыс. горожан получат новые квартиры.

«В 2021 году здесь под заселение передали первые новостройки по адресу: Люблинская улица, дом 76, корпуса 3 и 4. Туда начали переезжать жители сразу четырех старых домов. Сегодня количество расселенных домов старого жилого фонда достигло 51. Новоселье в новых квартирах отпраздновали около 3,4 тыс. семей, которые ранее проживали в этих зданиях», — уточнил вице-мэр.

Известно, что после расселения дома старого жилого фонда демонтируют, а на освобожденных площадках возводят здания с сопутствующей инфраструктурой для реализации программы реновации.

«В районе Люблино под заселение участникам программы реновации передали 18 новостроек. В общей сложности в них оборудовано свыше пяти тысяч квартир с улучшенной отделкой. Это позволяет москвичам переехать в новое жилье сразу, не тратя время на дополнительный ремонт. Кроме этого, во всех новостройках учтены принципы безбарьерной среды. Так, в подъездах широкие проходы, а вестибюли и лифтовые холлы расположены на одном уровне, без ступенек. Во дворах пешеходные дорожки спроектированы так, чтобы удобно было передвигаться всем жильцам», — сказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Вся информация о программе реновации представлена на портале mos.ru. Подробнее о квартирах и домах по программе можно узнать по ссылке.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года.