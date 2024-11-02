Ефимов: более 450 участков под ИЖС купили и арендовали в Москве за 5 лет

Более 60 га земли для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) москвичи арендовали у столицы или оформили в собственность в течение 5 лет. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«С 2020 года город передал в аренду и продал 456 земельных участков для строительства частных жилых домов. Около 180 граждан купили 318 объектов по результатам торгов и оформили землю в собственность. Еще более 80 человек арендовали 138 участков. В целом для строительства частных домов и подсобного хозяйства город передал горожанам более 60 га земли», — сказал Ефимов.

Он уточнил, что это позволяет арендаторам и покупателям проживать в частном доме, пользуясь развитой городской инфраструктурой.

Всего на участках запланировали возвести более 250 тыс. кв. м недвижимости, в том числе подсобных построек и частных домов.

Предназначенные для возведения частных домов участки вносят в специальный перечень который был составлен для удобства заинтересованных в приобретении земли под ИЖС. Москва продает участки для индивидуального жилищного строительства без торгов, если после объявления о реализации объекта в течение тридцати дней на него будет претендовать 1 заявитель.

«За 9 месяцев этого года жители Москвы приобрели почти 100 участков общей площадью свыше 11,9 га. Если на покупку участка подается несколько заявок, то проводятся аукционы. Из общего числа проданных с начала года объектов 94% были реализованы на городских торгах, что говорит о высокой востребованности земли для ИЖС среди горожан», — рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества столицы Максим Гаман.

Он подчеркнул, что в течение последних 5 лет число проданных участков увеличилось больше чем в 5 раз.

По словам руководителя департамента по конкурентной политике Москвы Кирилла Пуртова, торги по реализации участков для возведения частных домов привлекают стабильно большое число желающих. С января по сентябрь текущего года конкуренция составляла в среднем 11 участников на лот.

Вся информация о выставляемых на аукционы участках под индивидуальное жилищное строительство, подробные характеристики, лотовая документация и данные о процедуре торгов доступны на инвестпортале Москвы.

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