Ефимов: более 43 га территорий вовлекут в программу КРТ по ноябрьским проектам

В ноябре столице опубликовала порядка 16 проектов комплексного развития территорий (КРТ), которые охватывают более 43 га участков, сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Проекты затрагивают районы Перово и Гольяново (ВАО), Дорогомилово, Филевский Парк и Проспект Вернадского (ЗАО), Бескудниковский и Хорошевский (САО), Отрадное (СВАО), Коммунарка (ТиНАО), Красносельский (ЦАО), Москворечье-Сабурово, Царицыно и Нагатинский Затон (ЮАО), Нижегородский и Марьино (ЮВАО) и Южное Бутово (ЮЗАО).

«На неэффективно используемых участках, расположенных в девяти административных округах, планируется построить около 768 тысяч квадратных метров недвижимости, в том числе свыше полумиллиона квадратных метров жилья и почти 260 тысяч квадратных метров инфраструктуры. Малопривлекательные „серые зоны“ получат новую жизнь, превратившись в самодостаточные городские кварталы со сбалансированной застройкой и комфортными общественными пространствами. Реализация этих проектов позволит создать более 900 рабочих мест», — уточнил вице-мэр.

Также министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский рассказал более подробно о данных проектах.

«Шесть из 16 обнародованных проектов будут содействовать реализации программы реновации: в районах Перово, Проспект Вернадского, Бескудниковский, Нагатинский Затон, Нижегородский и Южное Бутово построят свыше 300 тысяч квадратных метров многоквартирных домов. Самые высокие объемы жилья для нужд программы придутся на район Нагатинский Затон на юге Москвы, где на улице Речников возведут дома с квартирами общей площадью 73,3 тысячи „квадратов“ для реализации программы реновации. Кроме того, там появятся многофункциональный комплекс с паркингом и детская школа искусств», — прокомментировал он.

Известно, что в рамках программы КРТ в бывших промзонах, на неэффективно используемых и незастроенных участках формируют привлекательные городские пространства. Сейчас в городе на разных стадиях проработки и реализации числится 336 проектов КРТ общей площадью свыше 4,2 тыс. га.

Программа реализуется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.