Ефимов: более 4 млн кв м недвижимости получили учреждения образования столицы с 2010 г

С 2010 года имущественный фонд Москвы в сфере образования увеличился на треть и достиг более 17,5 млн кв. м, поделился заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Недвижимость дается образовательным учреждениям в оперативное управление. Это предоставляет возможность полноценно использовать все здания и помещения столицы.

Заместитель мэра объяснил, что всего с 2010 года образовательные учреждения получили почти 4,4 млн кв. м. недвижимости. Отмечается, что развитие имущественного фонда сферы образования идет с опережением роста населения города, который за 14 лет составил порядка 15%.

«Столица обеспечивает юных москвичей качественным образованием в комфортных условиях. Для этого в Москве строят и модернизируют школы и детские сады. В настоящее время общая площадь таких объектов превышает 17,5 млн квадратных метров, что на 33% больше, чем в 2010 году, когда учреждения занимали 13,1 млн квадратных метров. С 2010 года образовательный сектор столицы получил в оперативное управление около 4,4 млн квадратных метров недвижимости», — уточнил вице-мэр.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что столичным учреждениям образования даются новые здания, но и возведенные ранее.

«Столичные образовательные учреждения получили как новые здания, построенные за счет средств городского бюджета и в рамках девелоперских проектов, так и ранее возведенные технические и хозяйственные сооружения — всего почти 4,5 тыс. объектов и помещений. С начала текущего года город передал в оперативное управление для столичного образования более 40 объектов общей площадью свыше 265 тыс. квадратных метров», — прокомментировал он.

Рост имущественного фонда сферы образования говорит о том, что последовательная стратегия увеличения образовательных мощностей не только закрывает потребность населения в детсадах и общеобразовательных школах, но и улучшает качество предоставляемых образовательных услуг.