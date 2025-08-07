Ефимов: более 370 жителей Северного Медведкова осматривают квартиры по реновации

В районе Северное Медведково на северо-востоке Москвы ввели в эксплуатацию новый жилой дом по программе реновации. Более 370 горожан уже начали осматривать свои будущие квартиры, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Под заселение по программе реновации передали новый жилой комплекс, расположенный по адресу: проезд Шокальского, д. 28А, к. 1. В него переедут более 370 жителей старого дома на Широкой улице. Участники программы реновации могут обратиться по всем вопросам о переезде к специалистам Центра информирования по переселению. Он открылся на первом этаже новостройки по адресу: улица Молодцова, д. 17», — отметил Ефимов.

Он уточнил, что всего в Северном Медведкове планируется переселить более 600 москвичей.

Территорию вокруг дома благоустроили: высадили зеленые насаждения, обустроили детские и спортивные площадки с безопасным покрытием, а также зону для отдыха.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, ЖК в проезде Шокальского включает 2 самостоятельных корпуса с 279 квартирами общей площадью около 18 тыс. кв. м. Три квартиры адаптированы для маломобильных граждан — в них расширены дверные проемы и коридоры, а в санузлах установлены поручни. В подъездах смонтированы лифты, предусмотрены помещения для консьержей и хранения велосипедов и колясок.

«Для того чтобы переселение москвичей в новые квартиры было действительно комфортным, город бесплатно предоставляет услугу „Помощь в переезде“. Заявку на грузчиков и автомобиль участники программы реновации могут оставить онлайн на портале mos.ru или в Центре информирования по переселению», — пояснил Овчинский.

Все собственники из дома на Широкой улице получили официальные уведомления о начале переселения.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Екатерина Соловьева рассказала, что к осмотру новых квартир в середине июля приступили более 370 жителей дома по адресу: улица Широкая, д. 10, к. 1.

«Для семей доступна запись на осмотр жилья, а также другие опции суперсервиса „Переезд по программе реновации“, которые позволяют, например, выбрать дату заключения договора с городом и зарезервировать время для встречи с нотариусом, если это необходимо», — сказала Соловьева.

Как отметили в столичном департаменте информационных технологий, подготовиться к переезду поможет общая инструкция в суперсервисе «Переезд по программе реновации». В ней содержится информация о порядке переезда, необходимых документах и полезных сервисах. Если указать параметры переезда, система сформирует персонализированную инструкцию под конкретную ситуацию.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин подводил итоги программы реновации за 8 лет.

Всю информацию о программе реновации можно найти на сайте mos.ru. Подробности о домах и квартирах по программе доступны по ссылке.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5176 домов. Ранее Собянин поручал удвоить темпы реализации программы.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы строительства жилой недвижимости соответствуют инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».