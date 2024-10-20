Ефимов: более 37 тыс рабочих мест создадут в Москве в 7 проектах КРТ

В столице по программе комплексного развития территорий (КРТ) с июля по сентябрь текущего года было опубликовано семь проектов решений о реорганизации участков, поделился заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Таким образом, свыше 230 га участков, которые расположены в Западном, Северном, Юго-Западном, а также в Троицком административных округах, будут реорганизованы по программе КРТ. В результате реализации этих проектов, образуется свыше 37 тыс. новых рабочих мест.

«В третьем квартале этого года опубликовано 7 проектов комплексного развития территорий. По ним планируется строительство 5,6 млн кв. м различной недвижимости. Это будут не только жилые, но и деловые микрорайоны с новыми дорогами, благоустроенными дворами и пешеходными бульварами. Инвестиции в проекты оцениваются почти в 1,3 трлн рублей, а ежегодный бюджетный эффект составит 27,3 млрд рублей. В результате будет создано более 37 тыс. рабочих мест», — прокомментировал вице-мэр.

На данный момент правообладателям участков и расположенных в их границах объектов недвижимости были посланы предложения о заключении договоров о КРТ.

Министр правительства столицы, глава департамента городского имущества Максим Гаман сказал, что на перечисленных участках возведут порядка 2,3 млн кв. м жилья. Из них свыше 102,4 тыс. кв. м будут предназначаться для программы реновации и других нужд города.

«Помимо этого, здесь возведут 3,3 млн кв. м общественно-деловой недвижимости, включая образовательные комплексы, гостиницы, а также современные производства», — объяснил он.

Отмечается, что наиболее крупным стал проект реорганизации трех участков бывшей промзоны «Магистральные улицы». Его площадь — 73,62 га. Тут возведут более 3,2 млн кв. м недвижимости и создадут свыше 35,5 тыс. новых рабочих мест.

Напомним, что в столице по программе КРТ на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых территорий появляются дороги, строится комфортное жилье и устанавливается нужная инфраструктура.