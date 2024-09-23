Ефимов: более 339 тыс кв м жилья построят в ЮЗАО в рамках проектов КРТ

В рамках четырех проектов решений по программе комплексного развития территорий (КРТ) на юго-западе столицы построят более 339 тыс. кв. м жилья, сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Новые дома будут построены по программе реновации.

«В рамках четырех проектов КРТ на юго-западе столицы для программы реновации появятся жилые комплексы в составе современных городских кварталов, общая площадь недвижимости в которых превысит 633 тыс. кв. м. Вложения в проекты составят около 171 млрд рублей, а ежегодный бюджетный эффект — 1,9 млрд рублей. В итоге будет создано 5,1 тыс. рабочих мест», — прокомментировал заместитель мэра.

Наибольшее количество жилья для целей программы реновации будет возведено в столичном районе Черемушки. Там в рамках двух проектов КРТ появится 181,8 тыс. кв. м жилья.

«В Черемушках операторы КРТ приступили к реорганизации участков общей площадью 5 га на ул. Каховка и в Научном проезде. В течение 5–7 лет, кроме жилых домов для реновации, там возведут административные объекты. Суммарная площадь недвижимости составит 183,4 тыс. кв. м. Придомовая территория в будущих жилых кварталах будет благоустроена, а также тут проложат улично-дорожную сеть. По итогам реализации проектов в районе создадут около 600 рабочих мест», — добавил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что свыше 80% проектов КРТ находятся около крупных транспортных объектов.

По программе КРТ в городе появляются многофункциональные городские кварталы. Там на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков проектируются дороги, возводится комфортное жилье и вся нужная инфраструктура.